In het conflict rond Nagorno-Karabach beschuldigen Armenië en Azerbeidzjan elkaar van nieuwe bombardementen. Zaterdagmiddag moet weliswaar een staakt-het-vuren van kracht worden.

Volgens Artak Belgarian, bemiddelaar van de zelfverklaarde republiek in Nagorno-Karabach waar vooral etnische Armeniërs wonen, sloegen Azerbeidzjaanse raketten zaterdagochtend in op de hoofdstad van het gebied, Stepanakert. 'Azerbeidzjan heeft opnieuw burgerzones in Stepanakert getroffen met raketten', zei hij op Twitter. Er zou nog geen informatie over mogelijke slachtoffers zijn. Een journalist van het Franse agentschap AFP hoorde ter plaatse twee ontploffingen in de ochtend.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie verklaarde zaterdag dan weer dat Armenië bewoonde gebieden 'intensief bombardeert', kort voor het staakt-het-vuren ingaat. 'Azerbeidzjan neemt wederzijdse maatregelen', aldus het ministerie.

Beide landen zijn al twee weken verwikkeld in zware gevechten om de omstreden regio. De buitenlandministers van Armenië en Azerbeidzjan waren vrijdag naar Moskou afgereisd voor onderhandelingen. Dat heeft dus geleid tot een staakt-het-vuren vanaf zaterdag 12.00 uur lokale tijd.

Nagorno-Karabach wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar in de jaren negentig stapte de regio uit het land. Sindsdien zijn er vaker conflicten geweest, maar niet zo hevig als momenteel.

Volgens Artak Belgarian, bemiddelaar van de zelfverklaarde republiek in Nagorno-Karabach waar vooral etnische Armeniërs wonen, sloegen Azerbeidzjaanse raketten zaterdagochtend in op de hoofdstad van het gebied, Stepanakert. 'Azerbeidzjan heeft opnieuw burgerzones in Stepanakert getroffen met raketten', zei hij op Twitter. Er zou nog geen informatie over mogelijke slachtoffers zijn. Een journalist van het Franse agentschap AFP hoorde ter plaatse twee ontploffingen in de ochtend.Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie verklaarde zaterdag dan weer dat Armenië bewoonde gebieden 'intensief bombardeert', kort voor het staakt-het-vuren ingaat. 'Azerbeidzjan neemt wederzijdse maatregelen', aldus het ministerie.Beide landen zijn al twee weken verwikkeld in zware gevechten om de omstreden regio. De buitenlandministers van Armenië en Azerbeidzjan waren vrijdag naar Moskou afgereisd voor onderhandelingen. Dat heeft dus geleid tot een staakt-het-vuren vanaf zaterdag 12.00 uur lokale tijd.Nagorno-Karabach wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar in de jaren negentig stapte de regio uit het land. Sindsdien zijn er vaker conflicten geweest, maar niet zo hevig als momenteel.