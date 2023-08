Conflict Nagorno-Karabach: Macron kondigt diplomatiek initiatief aan

De Franse president Emmanuel Macron heeft een ‘diplomatiek initiatief’ aangekondigd om de blokkade van de Lachin-corridor door Azerbeidzjan op te heffen. Dat is de enige weg die Armenië verbindt met de enclave Nagorno-Karabach.

‘Ik zal deze week spreken met de Armeense premier Pasjinjan en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev. Wij vragen het volle respect voor de humanitaire corridor van Lachin en we zullen in die zin een diplomatiek initiatief op internationaal niveau starten om de druk te verhogen’, legde Macron maandag uit. Hij sprak van een ‘zorgwekkende humanitaire situatie’ in de enclave.



Azerbeidzjan heeft uit veiligheidsoverwegingen de enige toegangsweg vanuit Armenië naar de enclave geblokkeerd. Armenië en hulporganisaties spreken van een dramatische humanitaire situatie, aangezien voeding en medicijnen niet meer ongehinderd naar de enclave kunnen uitgevoerd worden.



Nagorno-Karabach ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. De voormalige Sovjetrepublieken twisten al decennia over de regio. Na de instorting van de Sovjet-Unie had Nagorno-Karabach zich onafhankelijk verklaard, maar in 2020 slaagde het leger van Azerbeidzjan erin om opnieuw de controle te veroveren over een groot deel van de regio.