Het staakt-het-vuren waarover Armenië en Azerbeidzjan het eens waren geworden in het conflict rond Nagorno-Karabach, is zaterdag om 12 uur lokale tijd (10 uur Belgische tijd) ingegaan. Kort nadat het bestand van kracht ging, hebben beide partijen elkaar echter opnieuw beschuldigd van nieuw geweld.

Het Armeense ministerie van Defensie zei dat Azerbeidzjaanse troepen een aanval lanceerden om 12.05 uur lokale tijd (10.05 uur Belgische tijd), vijf minuten na het ingaan van het bestand. 'De vijand bombardeert bewoonde gebieden', zei het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie dan weer, in een persbericht dat 30 minuten na het ingaan van het bestand is gepubliceerd. Eerder op zaterdag, nog voor het staakt-het-vuren van kracht werd, hebben beide partijen elkaar nog beschuldigd van wederzijdse bombardementen.

Beide landen zijn al twee weken verwikkeld in zware gevechten om de omstreden regio. De buitenlandministers van Armenië en Azerbeidzjan waren vrijdag naar Moskou afgereisd voor onderhandelingen. Daarbij zijn ze het dus eens geworden over een staakt-het-vuren.

Nagorno-Karabach wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar in de jaren negentig stapte de regio uit het land. Sindsdien zijn er vaker conflicten geweest, maar niet zo hevig als nu.

