De 15 leden van de VN-Veiligheidsraad zijn het gisterenavond niet eens geworden over een statement waarin ze de strijdende partijen in Ethiopië zouden oproepen de vijandelijkheden te staken.

Antionio Guterres, secretaris-generaal van de VN, had in aparte telefoongesprekken met de Ethiopische premier Abiy Ahmed en het hoofd van het Volksbevrijdingsfront van Tigray, Debretsion Gebremicheal, hen nog opgeroepen om de wapens neer te leggen.

Guterres vroeg Ahmed en Gebremicheal om een einde te maken aan de gevechten en een "algemene onderhandeling te beginnen om de huidige crisis op te lossen", aldus VN-woordvoerder Stéphane Dujarric. De telefoontjes van Guterres gebeurden in overleg met de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, de Nigeriaanse oud-president Olusegun Obasanjo, en de Keniaanse president Uhuru Kenyatta.

De VN-baas voert daarmee de diplomatieke inspanningen op om een vredesakkoord te bereiken. Tegelijk hebben ook de Afrikaanse Unie en de Verenigde Staten gezanten ter plaatse gestuurd. Dat de Veiligheidsraad er echter niet in slaagde om met een gezamenlijke verklaring naar buiten te komen, is een nieuwe tegenslag voor die diplomatieke inspanningen.

Een voorstel van niet-permanent lid Ierland werd, volgens anonieme diplomaten, geblokeerd door China en Rusland. Elders is te horen dat aan die tekst te weinig overleg voorafgegaan was. In de tekst wordt "een ongehinderde humanitaire toegang", "een einde aan de vijandelijkheden" en de opstart van "een inclusieve nationale dialoog" geëist.

Daarnaast was ook sprake van "diepe ongerustheid" over de arrestatie van VN-personeelsleden - gisteren waren er nog altijd een vijftal opgesloten. De oorlog tussen het Volksbevrijdingsfront en het regime in Addis Abeba woedt nu al meer dan een jaar. Er vielen al duizenden doden en ruim 2 miljoen mensen zijn op de vlucht.

