Complotdenkers viseren BoerBurgerBeweging

Bij de recente Nederlandse verkiezingen haalde de BBB heel wat proteststemmen binnen. Maar niet álle proteststemmen: frontvrouw Caroline van der Plas wordt bedreigd door complotdenkers.

De Nederlandse website De Nieuwe Media, die zichzelf omschrijft als ‘waarheidskrant’, beweerde in december 2022 dat de BoerBurgerBeweging stiekem gefinancierd zou worden door een marketingbedrijf dat als dekmantel fungeert voor de buitenlandse biotechnologiereus Monsanto. Bovendien, zo claimde De Nieuwe Media, was Monsanto recent ook ‘grootaandeelhouder van Greenpeace’ geworden en had het ‘miljoenen hectares landbouwgrond in Oekraïne opgekocht’. Het overkoepelende achterliggende motief? Een complot van globalistische elites die ‘de vernietiging van de natiestaten’ willen verwezenlijken ‘via supranationalisme, massa-immigratie en doordat de economie er volkomen stuk door gaat en we afhankelijk worden van Bill Gates, Monsanto, etc.’

Heftige beschuldigingen, waar niettemin veel mensen geloof aan blijken te hechten – het tekstje over BBB en Monsanto circuleert nog altijd volop op sociale media. Al bijna een jaar lang leidden zulke theorieën ook tot bedreigingen aan het adres van BBB-topvrouw Caroline van der Plas, die sinds 2021 een eenmansoppositiefractie vormt in de Nederlandse Tweede Kamer. Van der Plas richtte zich halverwege 2022 al geërgerd tegen de mensen die haar op sociale media uitscholden voor ‘kartelhoer’, ‘WEF-puppet’ en ‘boerenverrader’: ‘Echt, alsjeblieft, hou op met die domme complotten. Ik word niet gebeld door Klaus Schwab, niet door George Soros, niet door Bill Gates en ben ook geen lid van het World Economic Forum. Ik word er echt zo moe van.’

Marketingbureau

Waar komt het verhaal over de BBB als ‘handpop van Monsanto’ precies vandaan? De partij BoerenBurgerBeweging werd in november 2019 opgericht door enerzijds Caroline Van der Plas – toen nog een landbouwjournaliste die schreef voor magazines als Pig Business – en anderzijds Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer van ReMarkAble, een communicatiebureau dat vooral klanten uit de agro-industrie vertegenwoordigt. Koerkamp en Vermeer werden ook secretaris en penningmeester van de partij. De kiem voor de BBB lag in de communicatiecampagne #BoerBurgerTweet op sociale media, zoals ook op de website van de partij staat: ‘Wekelijks geeft een boer(in), tuinder of visser via #BoerBurgerTweet uitleg over hetgeen ze dagelijks doen op hun bedrijf en de passie waarmee ze hun werkzaamheden in de stal, in de kas, op zee of op het land uitvoeren.’ Dat alles tegen de achtergrond van hevige boerenprotesten rond de stikstofplannen van de Nederlandse overheid.

In 2021 behaalde Van der Plas een zetel in de Tweede Kamer. Voor haar eedaflegging kwam ze als stunt met een tractor het Binnenhof oprijden, en ook de jaren daarna profileerde ze zich in het parlement en in politieke talkshows als een mediagenieke figuur. Koerkamp en Vermeer verlieten ondertussen het partijbestuur, naar eigen zeggen ‘om de vermeende banden met de agro-industrie te ontkrachten’. De nieuwe partijvoorzitter werd varkenshouder Erik Stegink. Wel bleef het reclamebureau ReMarkAble alle communicatie en campagnes van de BBB ondersteunen.

In de beginjaren was ReMarkAble ook de belangrijkste sponsor van de BBB. Het Nederlandse transparantieregister van giften aan politieke partijen onthult voor de jaren 2019-2021 een bedrag van 174.000 euro ‘giften in natura’ aan de BBB. Het gaat om gepresteerde uren van medewerkers van het marketingbedrijf. Zelf wijst de BBB liever op de vele kleine donaties die ze ontvangt van sympathisanten, en op de nog veel grotere giften – soms meer dan een miljoen euro – die andere politieke partijen zoals D66 en Partij voor de Dieren in diezelfde periode van ondernemers toegeschoven kregen.

Maar hoe zit het dan met Monsanto? Behalve dat de multinational een van de vele klanten van ReMarkAble is, zijn de verhalen over Greenpeace en Oekraïne uit de lucht gegrepen. Ze zijn respectievelijk afkomstig van misbegrepen satirische artikel en verzinsels van een Australische complotwebsite.

Controlled opposition

Maar dat de partij BBB mee is opgericht door een marketingbureau dat tegelijkertijd ook de belangen van tientallen bedrijven uit de landbouwsector behartigt, is dus een feit. Het is een dynamiek die je in Nederland wel vaker ziet, niet alleen bij andere partijen maar ook bij andere agrarische belangenorganisaties. Vanuit de agro-industrie stroomden de voorbije jaren organisatorische en logistieke steun en financiering ter waarde van honderdduizenden euro’s naar initiatieven zoals de Stichting Agrifacts, die stelt met een onafhankelijke redactie aan onderzoeksjournalistiek te doen, en belangenverenigingen zoals Agractie, dat boerenbetogingen en protestacties organiseerde. De krimpende veestapel die het stikstofbeleid in Nederland beoogt, is namelijk niet alleen een bedreiging voor sommige boeren maar ook voor het verdienmodel van de landbouwindustrie. En een boer met een rodebolletjeszakdoek is een sympathieker slachtoffer dan de aandeelhouders van veevoederfabrikanten en vetmesters, die vaak tot de rijkste families van Nederland behoren.

Recenter is dat verhaal dus vermengd geraakt met een kwalijke vorm van complotdenken, vooral bij groepen die de BBB ervan beschuldigen controlled opposition te zijn. Aanvankelijk had de BBB nochtans ook bij de meest radicale elementen de wind in de zeilen, door de harde kritiek die Van der Plas in het parlement uitte op de voorgestelde stikstofnormen en op het coronabeleid. Maar tijdens de campagne zag je geregeld de woorden controlled opposition op de verkiezingsborden van de BBB gekalkt. Het ‘gecontroleerde oppositie’-verwijt verscheurt wel vaker protestbewegingen. De radicaalste of meest paranoïde fracties beschuldigen dan gematigden ervan ‘verkocht’ te zijn, of zelfs gewoon ‘undercover regimeagenten’. Daarvoor volstaan meestal verdachtmakingen die verbanden proberen te leggen met ‘globalistische multinationals’ – zoals Monsanto, inderdaad. Volgens complotdenkers is stikstof namelijk helemaal geen milieuprobleem, en is het slechts een voorwendsel van een ‘globalistische elite’ die de Nederlandse landbouw wil kapotmaken.

De precieze verhouding tussen de BBB en de agro-industriële lobby roept vragen op, zeker omdat de partij vaak gebruikmaakt van het soms onbetrouwbare cijferonderzoek van de stichting Agrifacts, die ook door grote landbouwindustriële bedrijven gesteund wordt. Gezonde scepsis en meer transparantie daaromtrent is altijd aangewezen, maar daarbij moet journalistiek onderzoek zich onderscheiden van Monsanto-nepnieuws en complottheorieën. Niet alleen omdat complotdenkers vaak de agressieve toer opgaan, maar ook omdat samenzweringstheorieën zodanig het water vertroebelen dat ze daarbij ook de daadwerkelijke invloed van de agro-industrie gaan verhullen.