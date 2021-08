De dodentol in de Caribische eilandnatie blijft oplopen na de zware aardbeving van afgelopen zaterdag. Bovendien raasde de tropische storm Grace dinsdag over het getroffen gebied, wat de hulpverlening ernstig bemoeilijkt.

Naschokken van de aardbeving en de nasleep van de storm maken het voor hulpverleners nog steeds zeer moeilijk om de getroffen bevolking te ontzetten, vijf dagen nadat tienduizenden Haïtianen dakloos werden door een aardbeving met een kracht 7,2 op de schaal van Richter.

Het officiële dodentol is donderdagochtend al opgelopen tot 2189, met nog tientallen vermisten. Bijna 61.000 huizen zijn verwoest, en nog eens 71.000 woningen zijn beschadigd. Volgens de civiele bescherming van Haïti hebben daardoor zo'n half miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig, dat is 40 procent van de bevolking van het getroffen gebied in het zuidwesten van het land.

Murw geslagen

Minstens 24 gezondheidscentra zijn beschadigd, waardoor gewonden soms uren moeten rijden om medische hulp te vinden. Daar aangekomen zijn vrije ziekenhuisbedden en geneesmiddelen schaars, als ze al aanwezig zijn.

Volgens de humanitaire afdeling van de Verenigde Naties (OCHA) worden hulpkonvooien - naast bruggen en wegen die beschadigd zijn door de aardbeving - ook gehinderd door wegblokkades. Die worden opgeworpen door de gefrustreerde lokale gemeenschappen, van wie velen vijf dagen na de aardbeving nog geen hulp ontvangen hebben.

De verslagen van hulporganisaties en officiële instanties geven aan de bevolking murw geslagen is door twee natuurrampen op vier dagen tijd.

Dinsdag viel er in het zuidwesten van Haïti in enkele uren tijd evenveel regen (250 mm) als er in 48 uren viel op 13 en 15 juli in ons land in de vallei van de Vesder. De geïmproviseerde tenten vielen ten prooi aan de wind en zware regenval , waardoor velen voor de tweede keer in een week dakloos werden.

Samenloop van crises

De crises in het armste land van de Amerika's lijken zich op te stapelen: de aardbeving en de storm komen op een moment van grote politieke instabiliteit, nadat president Jovenel Moïse op 7 juli vermoord werd.

Bovendien wordt de eilandnatie sinds begin juni geteisterd door een golf van bendegeweld, waardoor al 19.000 Haïtianen intern ontheemd werden. Ook de covid-19-pandemie woedt nog volop. Haïti is nog maar net begonnen met een vaccinatiecampagne, en heeft de laagste vaccinatiegraad van de regio.

