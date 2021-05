Israëlische soldaten zijn vrijdag dan toch niet de Gazastrook ingetrokken om operaties uit te voeren tegen de islamistische groepering Hamas, zoals het leger zelf eerder had gemeld. De eerdere melding was het gevolg van een 'intern communicatieprobleem'.

Het Israëlisch leger had iets na middernacht op Twitter gezet dat grondtroepen en de luchtmacht aanvallen uitvoerden op de Gazastrook. In een mededeling naar de pers had het leger gemeld dat het 'in' de Gazastrook was, wat een woordvoerder van het leger bevestigde aan persagentschap AFP.

Twee uur later kwam er dan de 'verduidelijking' dat er 'geen soldaten' in Gaza waren. De legerwoordvoerder verklaarde aan AFP dat er een 'intern communicatieprobleem' was.

Ook een correspondent van Al Jazeera in Gaza bevestigt dat het Israëlische leger de Gazastrook niet is binnengegaan, meldt de Engelstalige afdeling van de nieuwszender op Twitter.

Mobilisatie

Donderdagavond raakte bekend dat minister van Defensie Benny Gantz de mobilisatie van nog eens 9.000 reservisten goedkeurde. Ook stuurde Israël troepen, tanks en andere gepantserde voertuigen naar de grens met de Gazastrook. 'We zijn klaar en we blijven ons voorbereiden op verschillende scenario's', werd over die mobilisatie gezegd.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

Sinds maandag lopen de spanningen hoog op in Israël en de Palestijnse gebieden. Vanop de Gazastrook zijn al honderden raketten naar Israël afgevuurd, terwijl het Israëlische leger luchtaanvallen uitvoerde op de Gazastrook. Daarbij vielen al tientallen doden en honderden gewonden. Het was donderdagavond ook opnieuw erg onrustig in verschillende Israëlische steden, waar het tot rellen komt tussen Arabieren en Joden.

103 doden in Gaza

Voor de tussenkomst van Israëlische grondtroepen was er in Gaza sprake van ruim 100 doden.

Het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave sprak van 103 doden, onder wie 27 kinderen, en 580 gewonden sinds het geweld maandagavond uitbrak. De Israëlische zijde maakte melding van zeven doden en tientallen gewonden door raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd.

