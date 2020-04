In een open brief biedt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag haar excuses aan Italië aan, omdat de Europese Unie te traag heeft gereageerd toen duidelijk werd dat het land zwaar getroffen werd door de coronapandemie.

"Vandaag staat Europa aan de zijde van Italië. Maar dat is niet altijd het geval geweest", geeft ze toe in de krant La Repubblica.

"We moeten erkennen dat bij het begin van de crisis, wanneer een gemeenschappelijk Europees antwoord nodig was, er te veel (lidstaten, red.) waren die enkel met hun eigen problemen bezig waren", zegt von der Leyen. Vorige week nog geraakten de Europese lidstaten het niet eens over de manier waarop Italië en andere landen die de economische effecten van de coronapandemier zwaar zullen voelen, geholpen kunnen worden.

De discussie maakte de meningsverschillen tussen met name de noordelijke en de zuidelijke landen pijnlijk duidelijk.

Volgende dinsdag onderneemt de eurogroep een nieuwe poging om akkoord te vinden. Frankrijk en Nederland leggen beiden de oprichting van een coronafonds op tafel.

In haar open brief somt von der Leyen op welke initiatieven de Europese Unie wel al genomen heeft. Een van die zaken, het Europees stelsel voor deeltijds werk dat woensdag voorgesteld werd, zal een slagkracht krijgen die tot 100 miljard euro kan oplopen, zegt von der Leyen.

