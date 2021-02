'Dit is een zwarte dag voor de Europese democratie.' Dat zeggen de Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti woensdag. De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement besliste dinsdag aan te bevelen om de immuniteit van de drie op te heffen. In maart velt het voltallige halfrond het definitieve verdict.

Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti reageerden woensdag op de beslissing op een persconferentie. "Dit is geen beslissing om ons te vervolgen, maar wel een om ons in de gevangenis te krijgen", zei Ponsanti. "Europa speelt in de kaart van Spanje. (...) Als het parlement hiermee doorgaat, ondermijnt ze haar democratische geloofwaardigheid. Europa heeft de taak om minderheden te verdedigen. Elke keer een Europese instelling dit mandaat negeert, verliezen we democratie in Europa."

Comin sloot zich daarbij aan. Hij had het over een "trieste beslissing".

De grote Spaanse partijen zijn erin geslaagd het Europees Parlement te overtuigen, zei hij. Volgens Comin verliest Europa op die manier haar morele autoriteit. "Een keer te meer heeft Europa ervoor gekozen om politieke vervolging niet aan de kaak te stellen, dit is een zwarte dag voor de Europese democratie."

Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en partijgenoten Comin en Ponsanti voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Ponsanti reisde later door naar Schotland. De procedures rond de aanhoudingsbevelen is opgeschort in afwachting van de stemming over de opheffing van hun immuniteit.

Puigdemont en Comin werden in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel in Straatsburg innemen. Toen het Verenigd Koninkrijk later die maand de Europese Unie verliet en Spanje enkele van de Britse zetels kon overnemen, werd ook Ponsanti Europarlementslid.

Onmiddellijk nadat de drie voormalige Catalaanse regeringsleden hun zetel hadden opgenomen, diende het Spaanse gerecht een verzoek tot opheffing van hun immuniteit in. Hoewel de leden van de parlementscommissie Juridische Zaken dinsdag stemden voor de aanbeveling om de immuniteit van Puigdemont, Comin en Ponsanti op te heffen, gaat het nog maar om een advies.

In de plenaire week van 8 tot 11 maart velt het voltallige Europees Parlement het definitieve verdict. Het Catalaanse drietal zei woensdag nog "geen nederlaag toe te geven" en wil "tot het laatste moment" de EP-leden informeren die in maart stemmen over de opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid.

Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti reageerden woensdag op de beslissing op een persconferentie. "Dit is geen beslissing om ons te vervolgen, maar wel een om ons in de gevangenis te krijgen", zei Ponsanti. "Europa speelt in de kaart van Spanje. (...) Als het parlement hiermee doorgaat, ondermijnt ze haar democratische geloofwaardigheid. Europa heeft de taak om minderheden te verdedigen. Elke keer een Europese instelling dit mandaat negeert, verliezen we democratie in Europa." Comin sloot zich daarbij aan. Hij had het over een "trieste beslissing". De grote Spaanse partijen zijn erin geslaagd het Europees Parlement te overtuigen, zei hij. Volgens Comin verliest Europa op die manier haar morele autoriteit. "Een keer te meer heeft Europa ervoor gekozen om politieke vervolging niet aan de kaak te stellen, dit is een zwarte dag voor de Europese democratie." Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en partijgenoten Comin en Ponsanti voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Ponsanti reisde later door naar Schotland. De procedures rond de aanhoudingsbevelen is opgeschort in afwachting van de stemming over de opheffing van hun immuniteit. Puigdemont en Comin werden in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel in Straatsburg innemen. Toen het Verenigd Koninkrijk later die maand de Europese Unie verliet en Spanje enkele van de Britse zetels kon overnemen, werd ook Ponsanti Europarlementslid. Onmiddellijk nadat de drie voormalige Catalaanse regeringsleden hun zetel hadden opgenomen, diende het Spaanse gerecht een verzoek tot opheffing van hun immuniteit in. Hoewel de leden van de parlementscommissie Juridische Zaken dinsdag stemden voor de aanbeveling om de immuniteit van Puigdemont, Comin en Ponsanti op te heffen, gaat het nog maar om een advies. In de plenaire week van 8 tot 11 maart velt het voltallige Europees Parlement het definitieve verdict. Het Catalaanse drietal zei woensdag nog "geen nederlaag toe te geven" en wil "tot het laatste moment" de EP-leden informeren die in maart stemmen over de opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid.