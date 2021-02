De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft dinsdag aanbevolen om de immuniteit van de Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti op te heffen, zo is uit parlementaire bron vernomen. In maart velt het voltallige halfrond zijn oordeel.

De leden van de parlementscommissie Juridische Zaken stemden dinsdag met 15 tegen 8 stemmen bij 2 onthoudingen voor de aanbeveling om de immuniteit van Puigdemont, Comin en Ponsanti op te heffen. Het gaat om een advies. In de plenaire week van 8 tot 11 maart velt het voltallige Europees Parlement het definitieve verdict.

Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en partijgenoten Comin en Ponsanti voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Ponsanti reisde later door naar Schotland. De procedures rond de aanhoudingsbevelen is opgeschort in afwachting van de stemming over de opheffing van hun immuniteit.

'Opruiing'

Puigdemont en Comin werden in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel in Straatsburg innemen. Toen het Verenigd Koninkrijk later die maand de Europese Unie verliet en Spanje enkele van de Britse zetels kon overnemen, werd ook Ponsanti Europarlementslid. Onmiddellijk nadat de drie voormalige Catalaanse regeringsleden hun zetel hadden opgenomen, diende het Spaanse gerecht een verzoek tot opheffing van hun immuniteit in. Overigens werd ook de vroegere viceminister-president Oriol Junqueras in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Hij bleef echter in het land en werd in oktober 2019 tot dertien jaar cel veroordeeld voor opruiing en verduistering van fondsen. Zijn parlementaire mandaat is ingetrokken.

De leden van de parlementscommissie Juridische Zaken stemden dinsdag met 15 tegen 8 stemmen bij 2 onthoudingen voor de aanbeveling om de immuniteit van Puigdemont, Comin en Ponsanti op te heffen. Het gaat om een advies. In de plenaire week van 8 tot 11 maart velt het voltallige Europees Parlement het definitieve verdict. Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en partijgenoten Comin en Ponsanti voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Ponsanti reisde later door naar Schotland. De procedures rond de aanhoudingsbevelen is opgeschort in afwachting van de stemming over de opheffing van hun immuniteit. Puigdemont en Comin werden in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel in Straatsburg innemen. Toen het Verenigd Koninkrijk later die maand de Europese Unie verliet en Spanje enkele van de Britse zetels kon overnemen, werd ook Ponsanti Europarlementslid. Onmiddellijk nadat de drie voormalige Catalaanse regeringsleden hun zetel hadden opgenomen, diende het Spaanse gerecht een verzoek tot opheffing van hun immuniteit in. Overigens werd ook de vroegere viceminister-president Oriol Junqueras in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Hij bleef echter in het land en werd in oktober 2019 tot dertien jaar cel veroordeeld voor opruiing en verduistering van fondsen. Zijn parlementaire mandaat is ingetrokken.