Een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite-eenheid van Iran, is vrijdagavond gedood in een voorstad ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Dat bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

'Farhad Dabirian werd met een pistool gedood in de stad Set Zaynab', zegt Rami Abdel Rahmane van het Syrische Observatorium. Dat is een ngo die de burgeroorlog in Syrië monitort, maar opereert vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het Syrische Observatorium leidde Dabirian de operaties van de Revolutionaire Garde aan de zijde van het autoritaire regime van de Syrische leider Bashar al-Assad tegen terreurgroep IS in Palmyra. IS veroverde die stad in 2015, in maart 2017 werd ze heroverd.

