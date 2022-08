Colombiaanse regering en guerillabeweging ELN hervatten dialoog

Colombia gaat de vredesgesprekken met de guerillabeweging Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) opnieuw opstarten. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Colombiaanse regering vrijdag meegedeeld. De gesprekken tussen beide partijen werden vier jaar geleden stopgezet.

De beslissing komt er na een ontmoeting tussen de Colombiaanse Hoge Commissaris voor Vrede, Danilo Rueda, en een ELN-delegatie in de Cubaanse hoofdstad Havana. ‘De twee partijen zijn het erover eens dat de dialoog weer op gang moet worden gebracht’, verklaarde Rueda na afloop van het gesprek, dat plaatsvond onder toezicht van Cuba en Noorwegen.

De aankondiging komt er enkele dagen nadat Gustavo Petro werd ingezworen al eerste linkse president in de Colombiaanse geschiedenis. Petro had tijdens zijn campagne beloofd om de vredesgesprekken met gewapende groepering herop te starten en om een einde te maken aan het ‘war on drugs’-beleid. De Colombiaanse regering kondigde vrijdag ook de vrijlating aan van negen personen, die sinds 13 juli door ELN werden vastgehouden.

Ook in 2005, 2008 en 2017 vonden er onderhandelingen plaats tussen de regering en de ELN. Alle pogingen mislukten. In 2019 pleegden de ELN-rebellen nog een zware bomaanslag op een politieschool in de hoofdstad Bogotá, waarbij 21 agenten stierven.

Volgens schattingen zou de guerrilla nog zo’n 2500 mannen en vrouwen onder de wapens hebben.

Drughandel en ideologie

De ELN is ’s lands tweede guerrilla, na de FARC, waarmee de Colombiaanse regering in 2016 een akkoord sloot. Daarnaast is er nog een derde, kleinere guerrilla actief in het Zuid-Amerikaanse land, de EPL. De drie groepen ontstonden vanaf de jaren zestig van vorige eeuw in een reactie op de maatschappelijke ongelijkheid. Sinds eind jaren tachtig zijn de drie groepen actief in de drughandel, aanvankelijk om hun revolutionaire activiteiten te sponsoren. Sindsdien nam financieel gewin het in toenemende mate over van ideologie.

Colombia is nog steeds één van de meest ongelijke landen ter wereld, afgemeten aan de Gini-index.