Colombiaanse rebellen wijzen voorwaarden regering voor vredesgesprekken af

De regering van de rechtse president Ivan Duque stelde voorwaarden die verder gingen dan eerdere overeenkomsten, zei Aureliano Carbonel van de ELN-delegatie aan Radio Caracol. Carbonel hoopt dat Duque de onderhandelingen niet stopzet.

Duque, die vorige maand Juan Manuel Santos opvolgde, minimaliseert de resultaten van de vredesgesprekken van zijn voorganger met de ELN. Hij wou er alleen mee doorgaan onder een reeks voorwaarden, zoals een eenzijdig staakt het vuren. Hij vroeg ook negen ontvoerde personen vrij te laten.

De ELN is de laatste officieel bestaande rebellengroep in Colombia. Santos ondertekende in november 2016 een vredesdeal met de veel grotere FARC.