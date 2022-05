Colombia: linkse Gustavo Petro wint eerste ronde van presidentsverkiezingen

De linkse opposant Gustavo Petro heeft zoals verwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Colombia gewonnen. Hij neemt het in de tweede ronde op 19 juni op tegen de onafhankelijke kandidaat Rodolfo Hernandez, zo blijkt uit voorlopige resultaten.

Na de telling van 97 procent van de stemmen, eindigt Petro (62) met 40,32 procent van de stemmen, Hernandez haalt ruim 28 procent. De conservatief Federico Gutierrez, die de traditionele rechterzijde van het politieke spectrum vertegenwoordigt, eindigt derde met bijna 24 procent van de stemmen.

Gutierrez werd lang gezien als de topfavoriet om het in de tweede ronde tegen Petro op te nemen. Dat hij pas derde eindigt is dan ook een verrassing en een historische nederlaag voor traditioneel rechts, dat decennialang aan de macht was in Colombia. Een overwinning van Petro zou eveneens historisch zijn, aangezien hij de eerste linkse president zou zijn in de recente geschiedenis van het land.

‘Colombiaanse Trump’

Petro leidt als leider van de linkse partij Humane Colombia de coalitie Pacto Histórico por Colombia. In de campagne beloofde hij ‘verandering’ en een regering ‘voor alle Colombianen’ die ‘een einde willen maken aan de politieke haat binnen de samenleving’.

De miljonair Hernandez, een zakenman, wordt door de Colombiaanse pers de ‘Colombiaanse Trump’ genoemd, vanwege zijn vaak schandalige en excentrieke uitspraken. Hij belooft een afslanking van de regering en het opvoeren van de strijd tegen corruptie.

Volgens het Nationaal Register, dat bevoegd is voor de organisatie van de verkiezingen, is de stembusgang in heel het land ‘normaal’ verlopen. De afgelopen dagen doken er berichten op die de betrouwbaarheid van de verkiezingen in twijfel trokken. Die berichten kwamen bovenop bedreigingen tegen Petro en Gutierrez tijdens de campagne.