Colombia heeft drugsbaron ‘Otoniel’ uitgeleverd aan VS

De opgepakte Colombiaanse drugsbaron Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, is woensdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Colombiaanse president Ivan Duque gemeld op Twitter.

De leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo werd op 23 oktober vorig jaar opgepakt bij een grootschalige operatie in de jungle in het noordwesten van het land. De Amerikanen wilden Otoniel graag ingerekend zien en loofden al eerder een beloning van 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) uit voor informatie over zijn verblijfsplaats. Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel in oktober vorig jaar met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doodgeschoten door de politie.

De Colombiaanse autoriteiten stellen dat ze Otoniel arresteerden tijdens een speciale operatie waarbij honderden soldaten en twee dozijn helikopters bij betrokken waren. Dat beeld spreekt Otoniel echter zelf tegen in de JEP-commissie (Jurisdicción Especial para la Paz). In de nasleep van de feiten dook inderdaad bewijsmateriaal op dat Otoniel zichzelf heeft aangegeven.

Tegen de uitwijzing

De advocaten van Otoniel nemen alvast stelling in tegen diens uitwijzing. Zij vinden dat Otoniel eerst moet kunnen getuigen voor de JEP-commissie. Daarin zou de gevangen drugsbaas kunnen getuigen over zijn rol in het decenniadurende conflict dat al aan meer dan 220.000 mensen het leven heeft gekost. En belangrijker nog: de banden onthullen die de Colombiaanse politiek en leger erop na houdt met paramilitaire groeperingen die het land terroriseren.

Lees ook: Hoe een gekliste drugsbaas de Colombiaanse regering in nauwe schoentjes brengt