De ex-guerrillastrijders van de FARC hebben elke connotatie met hun oorlogsnaam verbroken en hun politieke organisatie omgedoopt tot Partido Communes. Dat is zondag beslist op het tweede congres van de partij sinds de ondertekening van de vredesakkoorden in 2016.

Toen de vroegere guerrillastrijders van de uiterst linkse FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de wapens neerlegden, richtten ze een politieke partij op met de naam Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común op. Zo behielden ze de afkorting waarmee de beweging naam had gemaakt. Zondag besloten ze de naam alsnog op te geven omwille van dissidenten die opnieuw naar de wapens grepen en nog steeds opereren onder de naam FARC.

'Wij zijn de Communes. Dat is ons nieuwe imago. Vanaf vandaag zijn wij Partido Communes en de partij van de vrede, verzoening en liefde voor het leven', zo verklaarde woordvoerder en ex-commandant Pastor Alape op Twitter. De naamswijziging werd aangekondigd op een congres in Medellin. Er namen slechts een handvol afgevaardigden deel. De schaarse opkomst had te maken met de coronamaatregelen, maar ook met verdeeldheid in de organisatie.

Verkiezingen

De naamsverandering moet de partij voorbereiden op de parlements- en presidentsverkiezingen van volgend jaar. Bij hun eerste deelname in 2019 deed de partij het slecht en sindsdien is de interne verdeeldheid alleen maar groter geworden. De FARC werd opgericht in 1964. De communistische, revolutionaire guerrillagroep voerde decennialang strijd tegen de overheid, rechtse milities en de elite van het land. De VS en de EU bestempelden de FARC als een terroristische organisatie. In 2016 werd met de regering een vredesakkoord ondertekend, maar een deel van de strijders slikte het akkoord niet en zet de gewapende strijd verder.

