Reddingsdiensten in Colombia proberen elf geblokkeerde arbeiders te bevrijden die al drie dagen vastzitten in een illegale goudmijn.

Ze zitten 17 meter onder de grond vast na overstromingen.

De mijn bevindt zich in een moeilijk toegankelijk gebied in Neira, in het noordwesten van Colombia. De gouverneur van het departement Caldas, Luis Velasquez, hoopt dat de elf vermisten in de komende 48 uur worden gered.

Ongevallen in illegale mijnen gebeuren wel vaker in Colombia. Dit jaar zijn er al 33 doden gevallen. De inkomsten die gewapende bendes uit de clandestien ontginning halen, zijn naar verluidt hoger dan die uit de drugssmokkel.

