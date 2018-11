Coalitie tegen IS ontkent burgerdoden bij luchtaanvallen in Syrië

De coalitie lijkt er het Syrische regime van te beschuldigen de sector te hebben gebombardeerd.

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) bevestigen wel dat ze vrijdag en zaterdag negentien aanvallen hebben uitgevoerd, maar die vonden plaats in zones waar er volgens hen geen burgers waren. Maar daarnaast werden tien bijkomende aanvallen vastgesteld in dezelfde regio, 'die niet afkomstig waren van de coalitie of bevriende krachten'.

Ook Brett McGurk, de speciale Amerikaanse gezant voor de internationale coalitie tegen IS, ontkende zondag dat de coalitie burgerdoden maakte. 'Alle andere strijdkrachten moeten onmiddellijk stoppen met niet-gecoördineerde bombardementen vanop de andere oever', zei hij op de microblogsite Twitter.

Een verwijzing naar de Syrische regeringstroepen, die sporadisch aanvallen uitvoeren op IS-gebied.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten, gevestigd in Londen, zei zaterdag dat bij bombardementen in het oosten van Syrië zeker 36 burgers om het leven waren gekomen. In september begonnen de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) een groot offensief om IS te verdrijven uit de oostelijke provincie Deir ez-Zor.