Meer dan twee maanden na de parlementsverkiezingen in Israël, de vierde in twee jaar, heeft Yair Lapid, tot nu toe oppositieleider, een, coalitie gesmeed.

Dat heeft zijn woordvoerder woensdagavond bekendgemaakt. De 57-jarige politicus zal zijn welslagen nog woensdagavond aan president Reuven Rivlin bekendmaken.

De kleine Arabische partij Ra'am liet weten haar steun aan de anti-Netanyahu coalitie van Lapid, leider van de centristischeToekomstpartij, te hebben geformaliseerd. Ook deel uitmakend van de coalitie is de ultrarechtse Jamina van Naftali Bennet.

Volgens berichten in de Israëlische media zijn Lapid en Bennet een rotatie overeengekomen waarin deze laatste twee jaar premier is en waarna Lapid hem zal aflossen. De leider van de Toekomstpartij zal eerst twee jaar minister van Buitenlandse Zaken zijn.

Met de beëdiging van de nieuwe coalitie, wellicht op 14 juni, komt een einde aan de regeerperiode van Benjamin Netanyahu die twaalf jaar heeft geduurd. In het parlement met zijn 120 zetels volstaat goedkeuring met gewone meerderheid.

