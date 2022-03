De coalitie geleid door Saoedi-Arabië heeft dinsdagavond een staakt-het-vuren afgekondigd voor een maand in Jemen, tijdens de periode van de ramadan. Bedoeling is om betere omstandigheden te creëren voor de vredesgesprekken.

De coalitie, die de Jemenitische regering ondersteunt in haar strijd tegen de Houthi-rebellen, stopt haar militaire operaties vanaf 05.00 uur Belgische tijd, klinkt het in een persbericht. Het staakt-het-vuren is bedoeld om 'de gunstige voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor succesvolle onderhandelingen en een gunstige omgeving voor de heilige maand van de ramadan, om vrede te sluiten en veiligheid en stabiliteit te bereiken in Jemen', klinkt het nog. De Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran, hadden zaterdag een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd, nadat ze vrijdag zestien aanvallen uitvoerden in Jemen.

Ze hadden voorgesteld om dat staakt-het-vuren permanent te maken indien Saoedi-Arabië de 'blokkade' van Jemen opheft, stopt met luchtaanvallen en zijn troepen terugtrekt uit het land, dat al sinds 2014 in een burgeroorlog verwikkeld is. Riyad had dinsdagochtend verklaard ernstige maatregelen te verwachten van de rebellen voor het zich zou uitspreken over een staakt-het-vuren, zoals de ruil van gevangenen. De rebellen kondigden zondagavond een akkoord aan over een ruil tussen 1.400 gevangenen van de overheid en 823 gevangenen van de rebellen, onder wie zestien Saoedi's, drie Soedanezen en de broer van de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi.

Een verantwoordelijke van het leger voegde daar echter aan toe dat het akkoord nog onderzocht werd. Bij de laatste gevangenruil in oktober 2020 werden meer dan duizend gevangenen vrijgelaten. In Riyad vinden woensdag onderhandelingen plaats onder auspiciën van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. De Houthi-rebellen doen echter niet mee, omdat ze weigeren zich op 'vijandig gebied' te begeven.

