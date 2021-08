De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die ongevaccineerd naar het hoofdkantoor in New York kwamen. Dat schrijft topman Jeff Zucker in een interne memo.

Eerder dit jaar kondigde CNN aan dat medewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren als ze terug willen komen naar kantoor. Andere grote Amerikaanse bedrijven, zoals Microsoft, Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google, verplichtten vaccinaties ook al.

'De afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van drie medewerkers die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. De contracten van deze drie medewerkers zijn beëindigd', schrijft CNN-topman Jeff Zucker in een interne memo die door onder meer The New York Times is ingezien. 'Laat mij duidelijk zijn - wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied', aldus Zucker, die schrijft dat het 'geen gemakkelijke besluit was' om afscheid te nemen van de medewerkers.

Op welke afdelingen de ontslagen medewerkers werkzaam waren, blijft onduidelijk. Zucker verwacht dat medewerkers van CNN spoedig een geldig vaccinatiebewijs moeten tonen om toegelaten te worden tot de werkvloer. Dat was tot nu nog niet het geval.

Zucker zei ook nog dat de nieuwszender de terugkeer naar kantoor uitstelt. Aanvankelijk was 7 september daarvoor naar voren geschoven, maar dankzij de recente toename van coronagevallen is die terugkeer naar midden oktober uitgesteld.

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen vaccinatiemandaten in nu de deltavariant om zich heen grijpt, maar wat de consequenties voor ongevaccineerden zijn bleef vooralsnog onduidelijk.

