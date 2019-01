Close pleit voor eenheid van politiecommando voor grote evenementen in Brussel

De burgemeester denkt bijvoorbeeld aan oudejaarsnacht, waarvan de laatste editie ontsierd werd door rellen in verschillende Brusselse gemeenten. 'We moeten ook kijken naar waar het evenement plaatsvindt, op welk grondgebied en in welke gemeente. Zaak is alle mogelijke capaciteiten te mobiliseren. Dat betekent niet alleen de politie, maar ook de MIVB, de brandweer, de procureur des Konings, het leger en de hulpdiensten', aldus Close. Hij roept de federale overheid op de 500 politieagenten aan te werven die de stad Brussel te kort heeft. 'Wij zijn bereid ze zelf te betalen, maar het is aan de federale overheid om hen te rekruteren.'