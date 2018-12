'CIA onderschepte berichten van Saoedische kroonprins naar leider moordteam'

De CIA concludeert in het rapport dat het waarschijnlijk is dat Bin Salman betrokken was in de moord in het consulaat in Turkije, maar erkent dat er geen rechtstreeks bewijs is dat hij de opdrachtgever is. President Donald Trump had eerder al verklaard dat de inlichtingendienst 'niets met absolute zekerheid' had gevonden. Volgens sommigen spaart Trump de kroonprins uit strategisch belang.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weigerde zaterdag commentaar te geven op het gelekte CIA-rapport. In een interview met CNN herhaalde hij wel dat 'er geen rechtstreeks bewijs is dat hem (prins Bin Salman, nvdr.) aan de moord op Jamal Khashoggi linkt'. Pompeo zegt dat hij 'elk stuk inlichtingen in het bezit van de Amerikaanse overheid' heeft gelezen.