CIA-directeur Haspel kreeg audio-opname van moord op Khashoggi te horen

Eén bron noemde de opnames 'overtuigend', en voegde eraan toe dat ze de druk op de Verenigde Staten zullen opvoeren om Saoedi-Arabië verantwoordelijk te houden voor Khashoggi's moord.

Wie de opnames voor Haspel heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Vanuit Ankara is nog geen officiële bevestiging of ontkenning gekomen van het bericht in de Washington Post. Haspel is dinsdag in Turkije aangekomen. De journalist, die bekend stond als een hevig criticus van het regime, werd begin deze maand voor het laatst gezien toen hij het Saoedisch consulaat in Istanboel binnenstapte.

Tot zaterdag bleef Riyad volhouden dat het niets wist over wat de 59-jarige journalist is overkomen, om zaterdag, na de zware internationale druk, de bocht in te zetten. De uitleg was toen dat de journalist omkwam bij een gevecht in het consulaat, al hechten weinig andere landen veel geloof aan die uitleg. Het is ook onduidelijk waar het lichaam van Khashoggi zich bevindt. De voorbije drie weken lekten de regeringsgezinde Turkse media bijna dagelijks informatie uit het onderzoek. Ze meldden onder meer dat Khashoggi gemarteld en vermoord werd door een moordcommando van 15 mannen.