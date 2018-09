Christine Blasey Ford getuigt donderdag in Amerikaanse Senaat

Christine Blasey Ford, hoogleraar psychologie aan de Palo Alto Universiteit in Californië, zal donderdag om 10.00 uur plaatselijke tijd in de Senaatscommissie voor Justitie getuigen, weet de zender. Dat zal in het openbaar gebeuren. Bij bekrachtiging door de Senaat van de voordracht door Trump slaat het Hooggerechtshof naar het conservatieve kamp over. Dit Hof, met negen rechters, is de hoogste juridische instantie in de VS.