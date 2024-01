Chris Christie beëindigt presidentscampagne met vurige anti-Trump toespraak

Totaal onverwacht heeft de Republikeinse presidentskandidaat Chris Christie zijn presidentscampagne afgebroken. Er is geen pad naar een nominatie, constateerde hij tijdens een emotionele toespraak, die hij ook gebruikte om Donald Trump en de andere Republikeinse kandidaten een bolwassing te geven. ‘Trump is ongeschikt voor het presidentschap en als andere kandidaten niet zeggen dat hij ongeschikt is, zijn ze zelf ongeschikt.’

Chris Christie (61), gewezen gouverneur van New Jersey, was de meest uitgesproken anti-Trumpkandidaat in de aanloop naar de Republikeinse primary’s. Hij had dinsdag nog gesteld dat er geen sprake was van een beëindiging van een kandidatuur, ondanks tegenvallende peilingen. Wat er in 24 uur veranderde, is niet duidelijk, maar woensdagavond gebruikte hij een kiesmeeting in New Hampshire om het einde van de campagne aan te kondigen.

Hij had geen pad naar een overwinning, gaf hij toe. Hij voerde vooral campagne in de staat New Hampshire, als een gematigde, klassieke Republikein, die zijn kiezers geen rad voor de ogen draaide. Maar ook in die staat kwam hij niet veel boven 10 procent kiesintenties uit, waarmee hij ver achterbleef bij Donald Trump en Nikki Haley. In de andere vroege staat, Iowa, stond hij nergens in de peilingen.

Zijn afscheidstoespraak stond bol van spijt. Spijt omdat hijzelf in 2016 de kandidatuur van Donald Trump had omarmd, spijt om hoe Trump het land veranderde en uiteindelijk altijd zichzelf op de eerste plaats stelde in plaats van de kiezers. Spijt omdat zijn partij, en ook partijgenoten die ‘deugdelijke mensen zijn’, Trump ondersteunen ‘hoewel ze beter weten’. En spijt omdat de andere presidentskandidaten maar geen afstand nemen van Trump. Nikki Haley en Ron DeSantis zegden tijdens het allereerste Republikeinse debat in augustus dat ze Trump als genomineerde zouden ondersteunen, ook al zou hij als crimineel veroordeeld zou zijn. De werkelijkheid is, aldus Christie, dat Trump ongeschikt is om president te zijn. ‘Ik ken hem 22 jaar, ik ken hem langer en beter dan de andere kandidaten ‘En als de andere kandidaten niet zeggen dat hij ongeschikt is, zijn ze zelf ongeschikt om president te zijn.’

Christie zegde tijdens zijn toespraak geen steun toe aan een andere kandidaat – integendeel, hij verguisde de andere kandidaten -, maar volgens een peiling van CNN zou 65 procent van degenen die hem in New Hampshire ondersteunen Nikki Haley als tweede keus hebben. Als dat klopt, kan ze in die staat dicht in de buurt van Donald Trump komen.