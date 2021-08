Chinese koppels mogen nu ook officieel een derde kind krijgen. De nieuwe regel was eind mei al aangekondigd, maar werd vrijdag pas tijdens een zitting van het Nationaal Volkscongres (het Chinese parlement) formeel bevestigd.

De maatregel is een reactie op de snelle vergrijzing van de Chinese samenleving. Volgens officiële statistieken zou de bevolking de komende jaren beginnen afnemen.

China voerde in 1979 de éénkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken. In 2016 werd die regel versoepeld, en sindsdien was het toegelaten om een tweede kind te krijgen. Nu komt daar dus een derde bij.

