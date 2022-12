Chinese staatsbanken pompen 409 miljard euro in de vastgoedsector

Chinese banken openen meer dan 3 biljoen yuan (409 miljard euro) aan kredietlijnen voor vastgoedbedrijven in geldnood, rapporteert het Japanse persagentschap Nikkei. Dat wijst erop dat de Chinezen voorlopig de immobiliënsector eerder willen stabiliseren in plaats van de schuld af te bouwen.

De Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), de grootste staatsbank van het land, heeft plannen aangekondigd van 655 miljard yuan aan kredietlijnen voor 12 kredietnemers. Eén daarvan is tophuisvestingsbedrijf Country Garden Holdings.

Het totaal aan aangekondigde kredietlijnen van grote staats- en regionale banken bedraagt meer dan 3,19 biljoen yuan. Een maximale benutting ervan zou de uitstaande leningen voor vastgoedontwikkeling met ongeveer 25 procent doen toenemen ten opzichte van de 12,67 biljoen yuan eind september.

Het nieuwe krediet is een reddingslijn voor de Chinese vastgoedsector die gebolgen gaat onder een zware schuldenlast. Net als de recente maatregelen om de beperkingen met het coronavirus op te heffen, wijst de steun aan vastgoedontwikkelaars erop dat president Xi Jinping de economie wil ondersteunen.

De China Construction Bank (CCB) en de Agricultural Bank of China (ACB), de tweede en derde grootste staatsbanken van het land, hebben geen specifieke kredietlijnen bekendgemaakt volgens Nikkei. Dus meer steun voor de sector is mogelijk in aantocht.