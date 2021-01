China heeft sancties opgelegd aan 28 Amerikanen uit of rond de regering van ex-president Donald Trump. Onder hen zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, Trumps' voormalige topadviseur Steve Bannon en de voormalige nationale veiligheidsadviseurs John Bolton en Robert O'Brien, melden Chinese media.

De geviseerden zouden 'de soevereiniteit van China ernstig hebben geschonden'. De 28 en hun familieleden mogen China, Hongkong en Macau niet meer in. Ook mogen zij en hun bedrijven geen zaken meer doen met China.

Peking kwam er kort na de inhuldiging van Joe Biden tot president mee naar buiten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de 28 zich hebben bemoeid met binnenlandse aangelegenheden van China en de Chinese belangen hebben geschaad.

Ook zouden ze de relatie tussen China en de VS ernstige schade hebben berokkend. Pompeo had een dag eerder gezegd dat machthebbers in China misdaden tegen de mensheid en volkenmoord begaan in de westelijke regio Xinjiang. China is daar woedend over. Onder Trump is de relatie tussen de VS en China enorm verslechterd, mede door de handelsoorlog die hij begon.

