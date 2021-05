Een groot deel van de Chinese raket die zondag terugkeerde in de atmosfeer is volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie CMSEO boven de Indische Oceaan gedesintegreerd.

'Volgens onze opvolging en analyse is de eerste trap van de draagraket Lange Mars 5B om 10.24 uur (4.24 uur in België) teruggekeerd in de atmosfeer', meldt CMSEO in een persbericht. CMSEO vermeldt ook de coördinaten van een punt in de Indische Oceaan, in de buurt van de Malediven, en voegt eraan toe dat het grootste deel gedesintegreerd is en vernietigd bij terugkeer in de atmosfeer.

Verscheidene experts hadden voorspeld dat de brokstukken in zee zou belanden omdat de planeet voor 70 procent uit water bestaat. Toch was er bezorgdheid over schade en mogeljke slachtoffers.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin had deze week verzekerd dat zijn land niet van plan was de raket te vernietigen. Hij suggereerde echter dat de lancering door China niet zorgvuldig genoeg was gepland. Amerikaanse en Europese ruimtevaartautoriteiten hielden de situatie nauwlettend in de gaten en probeerden te bepalen wanneer en waar hij zou kunnen terugvallen.

In 2020 zijn brokstukken van een andere Lange Marsraket neergestort in dorpen in Ivoorkust, met schade als gevolg maar geen gewonden. In april 2018 is het Chinese ruimtelaboratorium Tiangong-1 bij het binnendringen van de atmosfeer uiteengevallen, twee jaar nadat het uit gebruik was genomen.

China heeft de afgelopen decennia miljarden euro's geïnvesteerd in zijn ruimtevaartprogramma.

