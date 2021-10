In het kader van de strijd tegen de coronapandemie heeft de Chinese president Xi Jinping zaterdag op de G20-top in Rome aangedrongen op vrijstellingen voor patenten op coronavaccins. Net als president Xi heeft de Russische president Vladimir Poetin op zijn beurt gepleit voor een snelle wederzijdse erkenning van vaccinatiecertificaten.

Via een videoverbinding heeft president Xi gesteld dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de transfer van technologie naar ontwikkelingslanden mogelijk maken. De WTO zal het Chinese voorstel bespreken in november. Volgens ontwikkelingsorganisaties zijn Zuid-Afrika en India het voorstel genegen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zouden de voornaamste tegenstanders zijn. Zo stelt de Duitse regering dat een opschorting van patenten de bereidheid van bedrijven om te innoveren zou kunnen afremmen.

Volgens president Xi heeft China al meer dan 1,6 miljard coronavaccins verdeeld over meer dan 100 landen, tegen het einde van het jaar zouden dat 2 miljard doses zijn. Hij wees erop dat China met zestien andere landen samenwerkt aan de productie van Chinese coronavaccins. Hij stelde eveneens dat ontwikkelingslanden financiële steun zouden moeten krijgen om coronavaccins aan te schaffen. Hij riep ook op tot de wederzijdse erkenning van vaccins.

Dat deed ook de Russische president, die eveneens aanwezig is via een videoverbinding. 'Wij stellen voor om de ministeries van Volksgezondheid van de G20-landen op te dragen om de kwestie van wederzijdse erkenning van nationale vaccinatiecertificaten snel aan te pakken', zei president Poetin volgens het Kremlin. Een vaccinatie met het Russische coronavaccin Spoetnik V wordt in veel Europese landen niet erkend, net zoals Rusland geen vaccinatiecertificaten aanvaardt met westerse vaccins, zoals dat van Pfizer/BioNTech.

Het Kremlin benadrukte in het verleden al dat het bereid was tot erkenning, maar dringt aan op wederkerigheid. Na een onderbreking hervatte de WHO onlangs het onderzoek voor een mogelijke spoedgoedkeuring van Spoetnik V. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft nog geen goedkeuring verleend aan het Russische coronavaccin. President Poetin riep daarnaast de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om vaart te zetten achter het testen van nieuwe preparaten.

In het licht van de pandemie reisden Xi en Poetin niet af naar Rome, maar wonen ze de top van de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie digitaal bij.

