De Chinese president Xi Jinping heeft voor het eerst in tien jaar een bezoek gebracht aan Tibet.

Het tweedaagse bezoek startte woensdag al in de stad Nyingchi, waar bewoners en lokale functionarissen van verschillende etnische groepen hem verwelkomden, melden de staatsmedia. De laatste keer dat Xi in Tibet was, was in 2011, toen hij nog vicepresident was.

De voorbije dagen bracht Xi onder meer een bezoek aan een spoorweg in aanbouw bij de grens met China en een klooster en paleis in de hoofdstad Lhasa. Zijn bezoek komt op een moment waarop de spanningen met India afnemen. Botsingen aan de betwiste grenzen kostten vorig jaar levens van militairen aan beide zijden.

China en India zijn het al jaren met elkaar oneens over waar de grens tussen beide landen precies ligt. Tibet is in dit conflict voor Peking van groot belang. Xi zei tijdens zijn bezoek dat China de grensconstructies zal uitbreiden. Ook riep hij etnische Tibetanen en andere minderheidsgroepen op zich daar te vestigen en het land te beschermen, aldus Xinhua.

Repressie

Tibet ligt op een plateau tussen de 3600 en 5200 meter boven het zeeniveau en staat bekend als het 'dak van de wereld'. Vanaf de 15de eeuw groeide het boeddhistische koninkrijk uit tot een staat met de dalai lama aan het hoofd en Lhasa als hoofdstad. In 1950 viel de pasopgerichte Volksrepubliek China Tibet binnen. De Tibetanen vreesden dat hun leider ontvoerd zou worden, waardoor een opstand uitbrak op 10 maart 1959. De dalai lama vluchtte toen samen met zijn volgers naar India, waar hij in ballingschap leeft. In 1965 werd de Tibetaanse Autonome Regio gecreëerd.

De bezetting van Tibet ging en gaat gepaard met verregaande repressie.

Het tweedaagse bezoek startte woensdag al in de stad Nyingchi, waar bewoners en lokale functionarissen van verschillende etnische groepen hem verwelkomden, melden de staatsmedia. De laatste keer dat Xi in Tibet was, was in 2011, toen hij nog vicepresident was.De voorbije dagen bracht Xi onder meer een bezoek aan een spoorweg in aanbouw bij de grens met China en een klooster en paleis in de hoofdstad Lhasa. Zijn bezoek komt op een moment waarop de spanningen met India afnemen. Botsingen aan de betwiste grenzen kostten vorig jaar levens van militairen aan beide zijden. China en India zijn het al jaren met elkaar oneens over waar de grens tussen beide landen precies ligt. Tibet is in dit conflict voor Peking van groot belang. Xi zei tijdens zijn bezoek dat China de grensconstructies zal uitbreiden. Ook riep hij etnische Tibetanen en andere minderheidsgroepen op zich daar te vestigen en het land te beschermen, aldus Xinhua. Tibet ligt op een plateau tussen de 3600 en 5200 meter boven het zeeniveau en staat bekend als het 'dak van de wereld'. Vanaf de 15de eeuw groeide het boeddhistische koninkrijk uit tot een staat met de dalai lama aan het hoofd en Lhasa als hoofdstad. In 1950 viel de pasopgerichte Volksrepubliek China Tibet binnen. De Tibetanen vreesden dat hun leider ontvoerd zou worden, waardoor een opstand uitbrak op 10 maart 1959. De dalai lama vluchtte toen samen met zijn volgers naar India, waar hij in ballingschap leeft. In 1965 werd de Tibetaanse Autonome Regio gecreëerd.De bezetting van Tibet ging en gaat gepaard met verregaande repressie.