De nieuwe wet doet vrezen voor onderdrukking van elke politieke oppositie in de voormalige Britse kolonie. De Britse regering heeft China opgeroepen de beslissing terug te draaien.

Ondanks een golf van protesten, keurde het parlement in Peking de tekst unaniem goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post dinsdagochtend. De wet heeft tot doel om 'separatisme', 'terrorisme', 'ondermijning' en 'samenwerking met externe en buitenlandse krachten' aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.

'Voor de kleine minderheid die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid zal deze wet als een zwaard boven hun hoofd hangen', zegt het Chinese bureau voor Zaken in Hongkong en Macao in een persmededeling, een paar uur nadat het Chinese parlement de omstreden wet had goedgekeurd.

Wie de nationale veiligheid met voeten treedt, riskeert een levenslange gevangenisstraf, zo staat in de nieuwe wet. Bovendien zal de Chinese Justitie bevoegd zijn voor de zwaarste misdrijven tegen de nationale veiligheid. Zo kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd. Het zou dan vooral gaan om mensen die de regels rond buitenlandse inmenging in Hongkong overtreden.

Sinds de Britse machtsoverdracht van Hongkong aan China in 1997 zijn de vrijheden van de democratische oppositie in de semi-autonome regio nooit dermate ingeperkt.

'Ernstige stap'

De Europese Unie betreurt de goedkeuring van de veiligheidswet in het Chinese parlement en vreest de gevolgen voor de autonomie van de bestuurlijke regio. De Verenigde Staten willen de speciale handelsstatus van Hongkong intrekken.

Ook de Britse premier Boris Johnson laat in een reactie weten dat de Britse regering 'zeer bezorgd' is. De Britten hebben China opgeroepen 'de beslissing terug te draaien' omdat die in strijd zou zijn met de verplichtingen die China is aangegaan in de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring: Groot-Brittannië heeft Hongkong in 1997 overgedragen aan China op voorwaarde dat de voormalige kolonie gedurende 50 jaar bepaalde vrijheden en justitiële en wetgevende autonomie zou behouden.

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft China een 'ernstige stap' genomen. 'We dringen er bij China op aan om de beslissing terug te draaien', zei hij tegen het parlement. 'Het opleggen van deze veiligheidswet aan Hongkong, in plaats van deze door de eigen instellingen te laten aannemen, is direct in strijd met de verplichtingen van China in het kader van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring', aldus het Britse hoofd van de diplomatie. Volgens Raab zou de wet ook 'de autonomie van het volk van Hongkong en zijn vrijheden ondermijnen'. (Belga)

Ondanks een golf van protesten, keurde het parlement in Peking de tekst unaniem goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post dinsdagochtend. De wet heeft tot doel om 'separatisme', 'terrorisme', 'ondermijning' en 'samenwerking met externe en buitenlandse krachten' aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.'Voor de kleine minderheid die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid zal deze wet als een zwaard boven hun hoofd hangen', zegt het Chinese bureau voor Zaken in Hongkong en Macao in een persmededeling, een paar uur nadat het Chinese parlement de omstreden wet had goedgekeurd.Wie de nationale veiligheid met voeten treedt, riskeert een levenslange gevangenisstraf, zo staat in de nieuwe wet. Bovendien zal de Chinese Justitie bevoegd zijn voor de zwaarste misdrijven tegen de nationale veiligheid. Zo kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd. Het zou dan vooral gaan om mensen die de regels rond buitenlandse inmenging in Hongkong overtreden. Sinds de Britse machtsoverdracht van Hongkong aan China in 1997 zijn de vrijheden van de democratische oppositie in de semi-autonome regio nooit dermate ingeperkt.De Europese Unie betreurt de goedkeuring van de veiligheidswet in het Chinese parlement en vreest de gevolgen voor de autonomie van de bestuurlijke regio. De Verenigde Staten willen de speciale handelsstatus van Hongkong intrekken.Ook de Britse premier Boris Johnson laat in een reactie weten dat de Britse regering 'zeer bezorgd' is. De Britten hebben China opgeroepen 'de beslissing terug te draaien' omdat die in strijd zou zijn met de verplichtingen die China is aangegaan in de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring: Groot-Brittannië heeft Hongkong in 1997 overgedragen aan China op voorwaarde dat de voormalige kolonie gedurende 50 jaar bepaalde vrijheden en justitiële en wetgevende autonomie zou behouden. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft China een 'ernstige stap' genomen. 'We dringen er bij China op aan om de beslissing terug te draaien', zei hij tegen het parlement. 'Het opleggen van deze veiligheidswet aan Hongkong, in plaats van deze door de eigen instellingen te laten aannemen, is direct in strijd met de verplichtingen van China in het kader van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring', aldus het Britse hoofd van de diplomatie. Volgens Raab zou de wet ook 'de autonomie van het volk van Hongkong en zijn vrijheden ondermijnen'. (Belga)