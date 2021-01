China en de Verenigde Staten staan op een tweesprong in hun relatie. Dat zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. 'We hopen dat de volgende Amerikaanse regering opnieuw kiest voor een verstandige aanpak, de dialoog met China hervat, onze bilaterale relatie normaliseert en weer gaat samenwerken.'

Minister Wang Yi erkende dat zijn land en de VS een periode van 'ongekende problemen' in hun onderlinge relatie achter de rug hebben. Zo begon president Donald Trump een handelsoorlog tegen China en klaagde zijn regering dat Peking niet transparant is geweest over de uitbraak van het coronavirus, dat voor het eerst is vastgesteld in de metropool Wuhan.

Wang stelde in het interview dat zijn land snel ingreep, toen het coronavirus opdook. Hij zei dat in onderzoeken steeds vaker naar voren komt dat 'de pandemie waarschijnlijk is veroorzaakt door afzonderlijke uitbraken op meerdere plaatsen in de wereld'. China zorgde er volgens de bewindsman voor dat wereldwijd 'alarmbellen klonken'.

Wang zei dat Washington en Peking hun onderlinge problemen kunnen oplossen als de VS 'leren van het verleden' en kiezen voor samenwerking. 'We weten dat sommige mensen in de VS zich ongemakkelijk voelen bij de snelle ontwikkeling van China', aldus de topdiplomaat. 'Maar de beste manier om aan kop te blijven, is door constante zelfverbetering, niet door de ontwikkeling van anderen tegen te houden.'

