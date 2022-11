Chinese autoriteiten leggen lockdown op in Zhengzhou na protesten

In de Chinese stad Zhengzhou zijn verschillende wijken in lockdown geplaatst wegens een uitbraak van het coronavirus die tot gewelddadige protesten heeft geleid.

Mensen die in het stadscentrum wonen, mogen het gebied niet langer verlaten zonder een negatieve COVID-19-test en toestemming van de plaatselijke autoriteiten. Ze kregen het advies om hun huizen niet te verlaten “tenzij dat noodzakelijk is”.

De beperkende maatregelen, die om middernacht vrijdag ingaan en vijf dagen duren, hebben betrekking op meer dan 6 miljoen mensen, ongeveer de helft van de bevolking van de stad. Volgens de instructies van de autoriteiten, die woensdag laat werden gepubliceerd, moeten de inwoners van acht districten ook gedurende vijf dagen dagelijks een PCR-test ondergaan.

The world’s biggest iPhone plant was rocked by violence as police beat workers with batons during protests at Foxconn’s facility in Zhengzhou, China #WSJWhatsNow https://t.co/4pVeHfrs2Q pic.twitter.com/ISa59OVaXn

China is de enige grote economie ter wereld die nog probeert om de verspreiding van het coronavirus op drastische wijze tegen te gaan. Die strategie zorgt bij een groot deel van de bevolking in toenemende mate voor mentale uitputting en wrevel nu de pandemie weldra haar vierde jaar ingaat.

Artikel wordt vervolgd onder de tweet van William Yang, Azië-correspondent van Deutsche Welle (DW)

Last week, outrage on social media was sparked by the death of a four-month-old baby in the central city of Zhengzhou after failing to receive medical treatment while in quarantine.

— William Yang (@WilliamYang120) November 23, 2022