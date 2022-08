Chinese ambassadeur waarschuwt Britse parlementairen tegen bezoek Taiwan

De Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk heeft er bij Britse politici op aangedrongen niet ‘naar de pijpen van de Verenigde Staten te dansen’. Een delegatie van het Britse Lagerhuis zal in november of december een bezoek brengen aan Taiwan om nauwere banden met Taiwan aan te halen. Dat meldde Taiwan News eerder.

Zheng Zeguang waarschuwde Britse parlementairen ervoor op een persconferentie op dinsdag niet ‘naar de pijpen van de Verenigde Staten te dansen’ en heeft ‘ernstige gevolgen’ beloofd indien parlementsleden een voet in Taiwan zouden zetten.

(Archiefbeeld) Ambassadeur Zheng Zeguang in 2019.

Zheng maakte de verklaringen naar aanleiding van het bezoek van Nancy Pelosi toen zij aan haar controversiële bezoek aan Taiwan begon, waarover Peking de soevereiniteit opeist. Pelosi zei dat haar bezoek was om solidariteit te tonen met de ‘levendige Aziatische democratie’, maar in reactie daarop heeft Beijing een aantal waarschuwingen en dreigementen geuit.

The Guardian meldde maandag dat Tom Tugendhat van de Conservatieve Partij en voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van het Lagerhuis, de delegatie zal leiden. De reis was oorspronkelijk gepland voor eerder dit jaar, maar werd uitgesteld omdat een delegatielid positief testte op covid.

The Guardian citeert een bron dat Tugendhat door zal gaan met het plan als blijk van steun aan Taiwan, ondanks het vooruitzicht dat hij voor de reis een baan op in het kabinet van Liz Truss kan hebben. Zij is de zittende minister van Buitenlandse Zaken en is in de race voor het leiderschap van de Conservatieven. Ze wordt beschouwd als de favoriet tegen Rishi Sunak om de volgende eerste minister te worden.

Op een persconferentie in Londen herinnerde ambassadeur Zheng Zeguang de Britse regering ook aan het gezamenlijke communiqué dat de twee landen in 1972 ondertekenden, toen zij ambassadeurs begonnen uit te wisselen. Zhang staat overigens sinds vorige zomer op de sanctielijst van het parlement.

De Chinese gezant zei dat de belofte van sommige Britse politici om ‘Taiwan te verdedigen’ en het geplande bezoek van de parlementsleden aan het eiland beide een “ernstige schending van het één-China-principe en het (Chinees-Britse, nvdr.) gezamenlijke communiqué’ zouden betekenen.

Of de Britse politici de Taiwanese president Tsai Ingwen zullen ontmoeten blijft onduidelijk omdat de details van het bezoek nog worden uitgewerkt.

De stap is een andere indicatie van een sterker Brits engagement ten opzichte van Taiwan omdat China steeds meer als een bedreiging wordt gezien. Beide kandidaten voor het premierschap hebben zich harder opgesteld tegenover Peking en de Britse regering heeft overnames door Chinese bedrijven tegengehouden uit bezorgdheid om de nationale veiligheid.

De toenemende politieke spanningen hebben Britse bedrijven ertoe aangezet hun supply chain te herzien in een poging zich los te maken van China, meldde Reuters.