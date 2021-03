De afgevaardigden van het Chinese Volkscongres hebben donderdag groen licht gegeven voor een omstreden kieshervorming in Hongkong. Het ontwerp werd aangenomen met 2.895 ja-stemmen. Er waren geen neen-stemmen en één onthouding. De hervorming moet ertoe leiden dat Hongkong enkel door 'patriotten' kan worden geregeerd.

Het niet vrij verkozen Volkscongres heeft in zijn geschiedenis nog nooit een ontwerp van de Chinese regering verworpen. Na de invoering van de omstreden nationale veiligheidswet vorig jaar betekent de kieshervorming een nieuwe slag voor de democratische rechten in Hongkong.

Details van de hervorming zijn nog niet bekend. Maar volgens media in de speciale bestuurlijke regio is het de bedoeling het verkiezingscomité dat de regeringsleider in Hongkong aanduidt, uit te breiden van 1.200 tot 1.500 leden. Het comité wordt nu al gedomineerd door het 'pro Peking'-kamp, en dat zou alleen nog sterker worden. Hetzelfde comité zou beslissen wie aan de parlementsverkiezingen in Hongkong mag deelnemen, waardoor kandidaten onrechtstreeks aangewezen zouden zijn op toestemming vanuit Peking. Het parlement zou groeien van 70 naar 90 zitjes.

Critici hebben ervoor gewaarschuwd dat met de hervorming de democratie in Hongkong de facto begraven wordt. Want 'patriottisch' is vanuit de visie van de Chinese autoriteiten alleen wie de lijn van de Communistische Partij volgt.

