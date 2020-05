Het Chinese parlement heeft donderdag, zoals verwacht, de controversiële veiligheidswet voor Hongkong bijna unaniem goedgekeurd.

Er was slechts één stem tegen, en 2.878 stemmen voor. Tegenstanders van China in Hongkong vrezen dat de wet zal leiden tot meer inmenging van Peking in de autonomie van de vroegere Britse kroonkolonie. Vandaag heeft Hongkong binnen China nog een bijzondere autonome status. Door de wet zullen de Chinese veiligheidsdiensten ook in Hongkong kunnen optreden, en er zich zelfs kunnen vestigen, als de nationale veiligheid in het geding is.

Vorig jaar kwam het tot een ware krachtmeting tussen de ordediensten in Hongkong en betogers die meer democratie eisen. De veiligheidswet wordt gezien als een reactie op die protesten, die vaak uitmondden in zwaar geweld. Tot nu kwam het enkel aan Hongkong toe om handelingen die de nationale veiligheid in gevaar brengen te bestraffen, maar daaraan komt nu dus een einde.

Met de stemming wordt opdracht gegeven een wet voor Hongkong te maken om daar 'met nieuwe instrumenten bedreiging van de nationale veiligheid (van China) te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen. Separatisme, rebellie en terrorisme' moeten streng worden vervolgd, indien nodig met hulp van Chinese agenten.

Volgens de regering van Hongkong blijven die straks onder de wetten van Hongkong werken en kunnen ze dus geen verdachten vervolgen zoals in China.

In ieder geval wordt het parlement in Hongkong zo omzeild. De wet werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement, een overwegend ceremonieel orgaan in de eenpartijstaat. Het gebeurde in het verleden wel vaker dat enkele afgevaardigden tegen stemden, maar onder Xi Jinping, die het land en de partij met harde hand leidt, is dit zeldzamer geworden. Er waren ook zes onthoudingen.

De aankondiging dat het parlement tijdens zijn jaarlijkse vergadering deze week zou stemmen over de veiligheidswet, leidde al tot een heropleving van de protesten in Hongkong.

De Verenigde Staten maakten al duidelijk dat ze hierom sancties zullen treffen tegen China. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Congres geïnformeerd dat Hongkong niet langer wordt gezien als een deel van China dat veel autonomie geniet. Dat kan grote gevolgen hebben voor de speciale handelsstatus die de Aziatische metropool geniet, berichten Amerikaanse media.

Bij de overname door Peking was afgesproken dat Hongkong zeker tot 2047 een speciale status geniet, die bekendstaat als 'één land, twee systemen'. Hongkong heeft een eigen regering en een westers rechtstelsel. In de rest van China is de rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie vervolgd.

Met de donderdag gestemde wet lijkt er sneller een einde te komen aan die bijzondere status. 'Geen enkele redelijke persoon kan nu nog beweren dat Hongkong een hoge mate van autonomie heeft binnen China', aldus Pompeo in een verklaring.

Nieuw opstootje in Hongkongs parlement

In het parlement in Hongkong is het donderdag opnieuw tot een opstootje gekomen. Tijdens de bespreking van de controversiële wet tegen het misbruik van het Chinese volkslied gooide een van de pro-democratische parlementsleden, Ted Hui Chi-fung, een zak met daarin stinkende rotte planten naar de plaats van de parlementsvoorzitter. Dat meldt de South China Morning Post. Politie en brandweer moesten tussenkomen. Het Pekinggezinde parlementslid Chan Hoi-yan werd overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze zei dat de geur haar ziek maakte.

De veiligheidsdiensten leidden Hui uit het halfrond. Tijdens het debat liepen de spanningen eerder ook al hoog op: twee parlementsleden uit hetzelfde kamp werden ook al naar buiten geleid. Buiten legde Hui uit dat hij de zak gebruikt had om te protesteren tegen parlementsvoorzitter Andrew Leung, die het spreekrecht van de parlementsleden die voor democratie zijn inperkte.

'Wat aan het rotten is, is ons 'één land, twee systemen, onze rechtstaat, onze Hongkongse waarden', aldus Hui. 'Ik wil Andrew Leung en het kamp dat voor Peking is, een koekje van eigen deeg geven.' Het parlement begon woensdag met de tweede lezing van de wet, die voorziet in een bestraffing voor wie het Chinese volkslied beledigt of gebruikt voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

Nog op donderdag keurde het Chinese parlement de veiligheidswet goed die toelaat dat Peking eigen veiligheidsdiensten naar Hongkong stuurt als de nationale veiligheid in gevaar zou zijn. Met die wet wordt het parlement in Hongkong omzeild, en zowel pro-democratiebetogers als onder meer Washington vrezen dat er op die manier een einde komt aan het regime van 'één land, twee systemen'.

