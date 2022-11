Chinees die in België was opgepakt in VS veroordeeld tot 20 jaar cel voor spionage

Een medewerker van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid is woensdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot twintig jaar cel voor economische spionage. Hij zou geprobeerd hebben technologie te stelen van Amerikaanse en Franse lucht- en ruimtevaartbedrijven, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was in 2018 in België gearresteerd.

Xu Yanjun werd in november 2021 schuldig bevonden aan pogingen om informatie te verkrijgen over verschillende luchtvaartbedrijven, waaronder het Amerikaanse General Electric Aviation (GE) en het Franse Safran, dat met GE samenwerkte aan de ontwikkeling van een motor. Xu lokte experten die voor de bedrijven aan de slag waren naar China, om zogezegd een presentatie te gaan geven op een universiteit.

De man werd in 2018 gearresteerd in België. Waarschijnlijk is hij toen naar ons land gelokt als onderdeel van contraspionage en dacht hij dat hij een medewerker van GE zou ontmoeten. Datzelfde jaar leverde ons land hem uit aan de VS. Met deze zaak geven we “een duidelijk signaal dat we iedereen die Amerikaanse handelsgeheimen probeert te stelen, ter verantwoording zullen roepen”, verklaarde aanklager Kenneth Parker woensdag.