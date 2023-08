China zoekt buitenlandse investeerders als oppepper economie

De Chinese overheid probeert China aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders en wil het ondernemingsklimaat verbeteren, zo staat in een nieuw rapport van de regering.

Met belastingvoordelen en versoepelde visummaatregelen willen de Chinezen buitenlandse bedrijven aanmoedigen om onderzoeks- en ontwikkelingscentra op te zetten in het land.

China hoopt daarmee de afzwakkende economie weer aan te jagen. De overheid zegt aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen gemakkelijker te gaan maken voor werknemers van buitenlandse bedrijven. Ook wordt de fiscale steun voor ondernemers vergroot, aldus de verklaring.

De Chinese economie gaat al tijden achteruit. Vorige week werd bekend dat China, de op een na grootste economie ter wereld, de grootste exportdaling in ruim drie jaar had doorgemaakt in juli. Dat heeft een directe impact op de tienduizenden exportgerichte bedrijven in China, die nu in een veel langzamer tempo draaien.

Tegelijkertijd nemen ook de binnenlandse bestedingen af. Ook kampt het land met een hoge werkloosheid en een vergrijzende bevolking.