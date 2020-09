China, dat wereldwijd de grootste uitstoter van broeikasgassen is, heeft deze week de wereld verrast met de revolutionaire boodschap om tegen 2060 klimaatneutraal te worden.

Naar aanleiding van de (grotendeels virtuele) Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft China dinsdag beloofd om zijn ambities voor het Klimaatakkoord van Parijs op te drijven met krachtigere maatregelen. In zijn toespraak bevestigde de Chinese president Xi Jinping dat China nog voor 2030 een piek in de broeikasgasuitstoot zal bereiken en uiteindelijk klimaatneutraal wordt tegen 2060. De president riep alle landen op om in een post-covidtijdperk voor een 'groen herstel van de economie te gaan'.

China en EU nemen het voortouw

De hoopvolle boodschap van China wordt onthaald als belangrijk en bemoedigend nieuws in de aanloop naar de cruciale VN-klimaattop Cop26 van volgend jaar in Glasgow. Experts spreken over een 'gamechanger'. Voor het eerst neemt China het woord 'klimaatneutraliteit' in de mond en ligt er een langetermijnproject op tafel voor een koolstofvrij China. Al stellen de experts zich ook vragen over hoe de klimaatneutraliteit kan gerijmd worden met China's uitbreidende kolensector en buitenlandse financiering van kolencentrales.

'Als het China menens is, dan is dit het grootste klimaatnieuws van dit decennium wat betreft de werkelijke impact op de uitstoot en de toekomstige opwarming', zegt Zeke Hausfather van het Amerikaanse milieuonderzoekscentrum Breakthrough Institute aan persagentschap Bloomberg. 'Als de Chinese regering echt iets wil, kan ze hemel en aarde doen bewegen.'

Ook de Europese Unie, die zelf klimaatneutraal hoopt te worden tegen 2050, verwelkomt de Chinese ambitie om de klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Europees president Ursula von der Leyen noemde de Chinese aankondiging een 'belangrijke stap in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering' maar waarschuwde tegelijk dat 'er nog veel werk aan de winkel is'.

I welcome China’s ambition to curb emissions and achieve carbon neutrality by 2060.

It's an important step in our global fight against climate change under the #ParisAgreement. We will work with China on this goal. But a lot of work remains to be done. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2020

Opvallend was dat de Chinese president zijn aankondiging deed enkele minuten nadat zijn Amerikaanse ambtsgenoot in een opgenomen boodschap het milieubeleid van China had aangevallen. Hij beschuldigde China van overbevissing, het dumpen van plastic in de oceanen en het uitstoten van recordhoeveelheden kwik. 'Zij die de uitzonderlijke Amerikaanse resultaten in verband met het milieu aanvallen en tegelijkertijd de ongebreidelde vervuiling van China negeren, zijn niet geïnteresseerd in het milieu. Ze willen enkel Amerika straffen en dat zal ik niet toelaten', aldus Trump.

Het Amerikaanse milieubeleid is inderdaad 'uitzonderlijk' omdat Trump zowat honderd milieumaatregelen heeft teruggedraaid. Daarenboven stappen de Verenigde Staten zoals eerder aangekondigd op 4 november, één dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, uit het Klimaatakkoord van Parijs vanwege de 'oneerlijke economische lasten voor de Amerikaanse bevolking'. Wint Trumps tegenstander, Joe Biden, de verkiezingen, dan vervoegen de VS zich opnieuw bij het akkoord en zullen de VS klimaatneutraal worden tegen 2050.

Zowel de Verenigde Staten als China werden dit jaar getroffen door extreme weerfenomenen die al decennia door klimaatwetenschappers worden voorspeld. China kende het zwaarste overstromingsseizoen in 30 jaar, terwijl in de VS de bosbranden in Californië alle records breken en het land voor een van de zwaarste orkaanseizoenen staat.

Hervonden klimaatinspanningen

De klimaattop van november 2021 wordt gezien als een van de laatste kansen om de wereld op het juiste pad te zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen om de temperatuurstijging een stuk onder de 2°C te houden. Om dat te bereiken moet de wereldwijde uitstoot nog dit decennium drastisch naar omlaag en moet de planeet een netto nuluitstoot hebben, waarbij er niet meer CO2 wordt uitgestoten dan dat er uit de atmosfeer kan worden gehaald, tegen het midden van de eeuw. Dat betekent dat rijke landen tegen 2050 klimaatneutraal zijn en ontwikkelingslanden tegen het decennium daarop.

Tot nog toe hebben nog maar 13 landen ambitieuzere klimaatdoelstellingen ingediend. De deadline voor de andere landen loopt eind dit jaar af. De huidige beloftes van alle ondertekenaars samen leiden nu nog naar een catastrofale stijging van 3 °C.

