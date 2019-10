'China wil regeringsleider Hong Kong Carrie Lam vervangen'

China is van plan om de leider van Hongkong, Carrie Lam, te vervangen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Lam geraakt steeds meer in het nauw na vier maanden van steeds gewelddadiger protest tegen de regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong.

Carrie Lam