China schrapt examens voor leerlingen van zes en zeven jaar oud. Dat kondigt het ministerie van Onderwijs aan.

De wijziging is bedoeld om de overmatige druk op leerlingen te verminderen. Onder de nieuwe regels krijgen oudere leeftijdsgroepen in basisscholen nu enkel examens op het einde van het schooljaar. Onlangs voerde China een hele reeks nieuwe regels in om de druk te verminderen. Zo moeten leerlingen minder huiswerk doen, maar in staat zijn om meer te sporten. Eind juli kondigde de overheid ook een hervorming aan van de privéonderwijsinstelling. Zo mag in het weekend niet langer worden lesgegeven. Ook wordt privéonderricht voor kinderen jonger dan zes jaar volledig geschrapt. Bedoeling is om meer rechtvaardigheid te brengen in het onderwijs, want kinderen van wie de ouders het dure extra onderricht niet kunnen betalen, liepen zo een achterstand op.