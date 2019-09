De Chinese regering heeft woensdag de verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump verworpen, die op het spreekgestoelte van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Peking opriep om de vrijheid van Hongkong te respecteren. Hij vroeg ook het 'misbruik' te stoppen bij de handel.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang, beklaagde zich over de 'foutieve verklaringen' van de VS. Op de tribune van de Algemene Vergadering zei Trump dinsdag dat hij de situatie 'van zeer nabij' volgt in de Britse ex-kolonie die in 1997 weer aansloot bij China. Al drie maanden zijn er hevige protesten tegen de invloed van Peking aan de gang. 'De wereld heeft de vaste verwachting dat de Chinese regering haar bindend verdrag respecteert dat het met de Britten heeft gesloten en dat bekrachtigd is door de Verenigde Naties. In dat verdrag engageert China zich om de vrijheid van Hongkong te garanderen, zijn juridisch systeem en zijn democratische manier van leven', zei de president.

De Chinese woordvoerder noemde de verklaringen 'onverantwoordelijk'. Hij herhaalde dat het autonome gebied strikt 'een interne aangelegenheid is van China'. 'Geen enkele buitenlandse staat, organisatie of individu heeft het recht om zich te mengen. Het is in niemands belang, ook niet dat van de VS, om een puinhoop te maken in Hongkong.' Trump, die vorig jaar een handelsoorlog afkondigde met China, verweet het land dinsdag ook 'misbruik' op handelsvlak. Hij zou geen slecht akkoord met Peking aanvaarden. Geng reageerde met de oproep aan de VS om 'een stap te zetten' naar Peking toe. Hij vroeg om de onenigheid op te lossen 'op basis van wederzijds respect'.