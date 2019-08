De Amerikaanse rakettest van zondag 'zal ernstige negatieve gevolgen hebben voor de regionale en internationale veiligheid', vreest China. Zo vreest Peking dat de actie van de VS een nieuwe wapenwedloop gaat ontketenen.

Het Amerikaanse leger had zondagnamiddag een conventionele van op de grond gelanceerde kruisraket getest. De test gebeurde met een middellangeafstandsraket die verboden was volgens het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Verdrag, dat in 1987 tussen Washington en Moskou gesloten werd. Maar de VS hebben zich sinds begin augustus officieel teruggetrokken uit dat verdrag. China laat dinsdag in een reactie weten dat het de Amerikaanse rakettest betreurt. De volksrepubliek vreest meer bepaald voor 'een escalatie van militaire confrontaties'.

Dat de VS drie weken na het beëindigen van het INF-verdrag al overgaan tot nieuwe rakettest 'toont de werkelijke reden voor de Amerikaanse terugtrekking aan (...) zonder terughoudendheid kunnen doorgaan met de ontwikkeling van raketten en strijden voor een eenzijdige militaire superioriteit', zegt Geng Shuang, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Rusland had eerder al de Amerikaanse rakettest gehekeld als een 'escalatie van militaire spanningen'.