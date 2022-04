China voert vrijdag militaire manoeuvres uit in de omgeving van Taiwan. Peking reageert daarmee op het bezoek van enkele Amerikaanse senatoren aan de eilandrepubliek, zo meldt de Chinese staatstelevisie. De militaire oefeningen vinden plaats in de wateren en in het luchtruim rond Taiwan.

China is ontstemd omdat een delegatie van het Amerikaanse Congres een verrassingsbezoek heeft gebracht aan Taiwan, waarbij de steun van de VS voor het eiland nogmaals in de verf werd gezet. Peking beschouwt Taiwan, dat zich na de overwinning van de communisten in 1949 van China heeft afgescheiden, nog altijd als een deel van de Volksrepubliek.

Door de Russische inval in Oekraïne is de vrees voor een militair conflict verder toegenomen. De Amerikaanse senator Lindsey Graham beklemtoonde vrijdag bij de ontmoeting met president Tsai Ing-wen in Taipei dat de VS aan de zijde van Taiwan blijven staan als de Chinese provocaties worden opgevoerd.

Het opgeven van Taiwan zou gelijkstaan met het opgeven van democratie, vrijheid en vrijhandel, zo klonk het.

Graham had ook kritiek op Peking voor de politieke steun aan de Russische president Vladimir Poetin in de Oekraïne-oorlog.

Zhao Lijian, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt in een reactie dat de VS met het bezoek voor 'de verkeerde, gevaarlijke weg' hebben gekozen. Hij beschuldigt de VS er ook van de spanningen tussen China en Taiwan op te voeren door de aanhangers van de Taiwanese onafhankelijkheid te steunen. 'Wie met vuur speelt, kan zich verbranden', zo waarschuwt hij. De woordvoerder noemt de kwestie een 'interne aangelegenheid' die geen buitenlandse inmenging duldt.

