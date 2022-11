China verhindert nieuwe protesten met massale inzet politie

Massale aanwezigheid van politie heeft in meerdere Chinese steden een heropleving van de protesten tegen het strenge coronabeleid verhinderd. In de hoofdstad Peking en metropolen zoals Shanghai, Guangzhou en Hangzhou zijn ordetroepen sinds maandag steeds zichtbaarder op straat.

Dat maakt ook dit berichtje van een correspondente van het Duits journaal ‘die Tagesschau’ duidelijk. ‘Ik heb nog nooit zoveel politieagenten gezien – sommigen in uniform, extreem veel in burger. Ze hebben elk interview onderbroken en onze live-berichtgeving voor het journaal verhinderd.’

Ich habe noch nie so viele Polizisten gesehen – die einen in Uniform, irre viele in Zivil. Sie haben jedes Interview von uns gestört und unsere Live Berichterstattung für die Tagesschau verhindert. #China #Proteste pic.twitter.com/UcoLJwUeiA — Tamara Anthony (@TAMANTH) November 27, 2022



Vaak worden passanten tegengehouden en onderzoeken agenten hun smartphones op volgens hen verdachte inhoud.

In Peking was met name de promenade langs de Liangma-rivier, in de diplomatieke wijk van de hoofdstad, goed beveiligd. Daar hadden zondagavond nog honderden mensen actiegevoerd. De politie in de oostenlijke havenstad Shanghai wierp blokkades op in de straat Wulumuqi om er grote samenscholingen zoals afgelopen weekend te voorkomen.

People being forced to delete photos by the police today at the of the last two days of protests #shanghai #china pic.twitter.com/VS1kFSoh3x — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022



Ook daar was de politie massaal op straat, nadat op sociale media oproepen tot nieuwe protesten waren gedaan. Afgelopen weekend kwamen in meerdere steden in China duizenden mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over de strenge corona-aanpak van de regering, met herhaaldelijke lockdowns, verplichte quarantaines, massatesten en constante monitoring via corona-apps. Het ging om de grootste protesten in China sinds die van 1989 voor democratische hervormingen, die bloedig werden neergeslagen.

Ondertussen zijn er tal van solidariteitsacties in Hongkong. De meest opvallende is de 66-jarige Alexandra ‘Grandma’ Wong, die maandag nog met haar eigen paraplu tegen de grond en een muurtje werd geklopt volgens beelden op social media en in tal van regionale media. Wong is bekend van de protesten in 2019. De dader is ondertussen wel gearresteerd. Deze beelden suggereren dat hij na de aanslag door politie beschermd werd. De gele paraplu staat symbool voor de protesten van 2015 en 2019.

Meanwhile earlier in Hong Kong, Grandma Wong, an iconic protestor in Hong Kong, was pushed to the ground when she held up an umbrella in solidarity of protests in #China and the victims of the Urumqi fire. The aggressor saw immediate protection from Hong Kong police. https://t.co/wIwurERRLO — Verbatim HKG 🇭🇰🇺🇦 (@VerbatimHKG) November 29, 2022



VN: Chinezen hebben recht om vreedzaam te betogen

Terwijl China te maken heeft met zeldzame protesten benadrukken de Verenigde Naties dat mensen in het land, maar ook elders, het recht hebben om bijeen te komen en zich vrij te uiten. Dat zei een VN-woordvoerder maandag in New York.

“We geloven in het belang van het recht van de mensen om zich vreedzaam te verzamelen en zich te verenigen, het recht om vreedzaam te protesteren”, zei de woordvoerder. De VN roepen de Chinese autoriteiten op om dat recht te waarborgen.