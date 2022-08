China trekt 1 biljoen yuan (146,3 miljard euro) uit om slabakkende economie te redden

50 miljoen lege flats in China en jeugdwerkloosheid rond 20 procent. Een verstoorde supply chain na voortdurende covidlockdowns en een enorme droogte door aanhoudende hittegolven. Slechts enkele maanden vooraleer Xi Jinping aan een historische, derde ambtstermijn begint, laten Chinese banken het afweten. Kopers van vastgoed willen hun hypotheken niet meer aflossen zolang projectontwikkelaars de bouw van hun huizen niet voltooien.

De Staatsraad, het Chinese kabinet, heeft woensdag 19 punten goedgekeurd om te slabakkende economie weer op gang te trekken. Dit omvat een pakket van nog eens 300 miljard yuan (43,9 miljard euro) die banken kunnen investeren in infrastructuurprojecten bovenop de 300 miljard yuan die eind juni al was aangekondigd. Lokale overheden zullen 500 miljard yuan (73.2 miljard euro) aan speciale obligaties toegewezen krijgen uit eerder ongebruikte quota, rapporteert persagentschap Bloomberg. Dat brengt het totale pakket aan extra stimulus op 1,1 biljoen yuan.

Chinese kredietverstrekkers verlaagden eerder hun referentietarieven en de centrale bank drong er bij hen op aan de groei van hun leningen op peil te houden. Peking wendt meer pressiemiddelen aan om de verergerende huizencrisis te verlichten.

De zuidelijke stad Danzhou in de provincie Hainan beval in januari de sloop van 39 gebouwen van een project van immogroep Evergrande om een resort op kunsteilanden te ontwikkelen. @Reuters

De basisrente voor leningen met een looptijd van vijf jaar, een referentie voor hypotheken, werd met 15 basispunten verlaagd tot 4,3%. Dit volgde op een eerdere verlaging in mei met hetzelfde percentage. De Volksbank van China heeft er maandag bij kredietverstrekkers en vooral bij grote staatsbanken op aangedrongen meer leningen te verstrekken volgens Bloomberg.

De maatregelen volgen op de aankondiging van vorige week dat speciale leningen zullen worden aangeboden aan projectontwikkelaars in een programma dat 200 miljard yuan (29,4 miljard euro) waard zou kunnen zijn, volgens Bloomberg.

Bloomberg en verschillende internationale media rapporteerden eerder dat een snel groeiend aantal ontevreden Chinese huizenkopers weigert om hun hypotheken af te betalen voor onvoltooide bouwprojecten. De vastgoedproblemen van het land verergeren daarom en de vrees neemt toe dat de crisis zal overslaan naar andere sectoren.

Trouble brewing for Xi Jinping among China’s jobless youth.https://t.co/WRjCgdAFlh — John Simpson (@JohnSimpsonNews) August 20, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kopers zijn gestopt met het betalen van hypotheken voor ten minste 100 projecten in meer dan 50 steden sinds juli volgens onderzoeker China Real Estate Information Corp, meldt Bloomberg.

Een ander schril teken van China’s economische malaise: een op de vijf Chinese jongeren, oftewel 19,9%, was in juli werkloos, zo bleek uit de cijfers van maandag. Dat is het hoogste niveau sinds China in 2018 begon met het publiceren van dergelijke gegevens volgens zakenkrant Wall Street Journal.

Van zijn kant belooft premier Li Keqiang gebruik te zullen maken van de ‘instrumenten die in de toolbox beschikbaar zijn’ om een redelijke beleidsschaal te handhaven op een tijdige en doortastende manier.

De economie zal niet worden overspoeld met buitensporige stimuleringsmaatregelen, aldus de premier. Er zal in de toekomst niet te veel speelruimte worden gelaten volgens het kabinet, een standpunt dat al geruime tijd door de ambtenaren wordt gevraagd.

Het Chinese kabinet riep de lokale overheden ook op om goed gebruik te maken van de meer dan 500 miljard yuan aan speciale obligatieplafonds en beloofde een reeks infrastructuurprojecten goed te keuren.

Lokale overheden worden aangemoedigd om gebruik te maken van stadsspecifiek kredietbeleid om een redelijke vraag naar huisvesting te ondersteunen.