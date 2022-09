China spendeert recordbedrag van 8,3 miljard dollar aan Russische energie

China spendeert recordbedragen aan Russische energie. Volgens financieel persagentschap Bloomberg gaat het om een recordbedrag van 8,3 miljard dollar. China is de grootste importeur van energie ter wereld. Het land breidt zijn afhankelijkheid van Moskou voor overzeese leveringen van ruwe olie, olieproducten, gas en steenkool verder uit.

De invoer in augustus lag 68 procent hoger dan een jaar geleden en omvat een recordhoeveelheid steenkool, zo bleek dinsdag uit Chinese douanecijfers. Dit brengt het totaal over de zes maanden sinds de inval van Rusland in Oekraïne op bijna 44 miljard dollar. Dat is een stijging van 74 procent.

De invoerwaarde ligt nomineel hoger door de wereldwijde stijging van de energieprijzen als gevolg van de oorlog. Maar toch neemt China nog steeds meer volumes af , soms tegen gereduceerde tarieven. Rusland van zijn kant moet een alternatieve bestemming van Europa vinden voor zijn export door de Westerse sancties.

Het is ook opvallend dat Chinese uitgaven hoger liggen ondanks de algemeen zwakkere energie-import dit jaar omdat de vraag wordt afgeremd door een trage economie en het zero-covidbeleid van de regering.

De Russische olie-export naar China steeg vorige maand tot 8,34 miljoen ton, van 7,15 miljoen ton in juli en 6,53 miljoen ton een jaar geleden. Rusland werd wel voor het eerst sinds april door Saoedi-Arabië als belangrijkste leverancier voorbijgestoken. Rusland zal de komende maanden waarschijnlijk meer ruwe olie en producten naar bestemmingen als China verschepen, nu Europa de sancties aanscherpt.

De invoer van Russische steenkool bereikte een nieuw hoogtepunt met 8,5 miljoen ton, een stijging met 57% ten opzichte van het jaar, waarbij de cokeskolen voor de staalindustrie in totaal 1,9 miljoen ton bedragen, aldus Bloomberg.

De aankoop van vloeibaar aardgas steeg tot 671.000 ton, het hoogste niveau sinds 2020 en 37% meer dan een jaar geleden. De volumes zijn exclusief de invoer via pijpleidingen, die sinds het begin van het jaar niet meer door de douane worden gemeld, maar het belangrijkste kanaal zijn om de brandstof van Rusland naar China te vervoeren.

De Chinese uitgaven voor energie maakten in augustus 83 procent uit van de totale invoer uit Rusland.