Het Chinese parlement heeft de internationale conventies goedgekeurd die dwangarbeid verbieden.

De ratificatie van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) was een van de voorwaarden die de Europese Unie had gesteld om een bilateraal akkoord over investeringen goed te keuren dat eind 2020 was ondertekend.

China wordt ervan beschuldigd dwangarbeid te gebruiken in de regio Xinjiang, in het noordwesten van het land, waar volgens mensenrechtenorganisaties Oeigoeren worden onderdrukt, gediscrimineerd en opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in Xinjiang.

In februari had een groep vooraanstaande arbeidsexperts in een rapport van de ILO gezegd 'diep bezorgd' te zijn over hoe China religieuze en etnische minderheden behandelt, onder meer in Xinjiang.

